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Сегодня, 17:38

«Локомотив» проиграл «Лубе Чивитанова» и потерял шансы на выход в плей-офф волейбольной Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент

«Локомотив» из Новосибирска в четвертом туре группового этапа «Локомотив» на своей площадке уступил итальянскому клубу «Лубе Чивитанова». Россияне проиграли в четырех сетах.

Российский волейбольный клуб лишился шансов на выход в плей-офф мужской Лиги чемпионов.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа C

Локомотив Н (Россия) — Лубе Чивитанова (Италия) — 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 20:25)

9 февраля.

ВК Локомотив (Новосибирск)
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