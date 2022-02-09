«Локомотив» проиграл «Лубе Чивитанова» и потерял шансы на выход в плей-офф волейбольной Лиги чемпионов
«Локомотив» из Новосибирска в четвертом туре группового этапа «Локомотив» на своей площадке уступил итальянскому клубу «Лубе Чивитанова». Россияне проиграли в четырех сетах.
Российский волейбольный клуб лишился шансов на выход в плей-офф мужской Лиги чемпионов.
Волейбол
Лига чемпионов. Мужчины
Группа C
Локомотив Н (Россия) — Лубе Чивитанова (Италия) — 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 20:25)
9 февраля.
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