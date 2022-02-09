«Локомотив» проиграл «Лубе Чивитанова» и потерял шансы на выход в плей-офф волейбольной Лиги чемпионов

«Локомотив» из Новосибирска в четвертом туре группового этапа «Локомотив» на своей площадке уступил итальянскому клубу «Лубе Чивитанова». Россияне проиграли в четырех сетах. Российский волейбольный клуб лишился шансов на выход в плей-офф мужской Лиги чемпионов. Волейбол Лига чемпионов. Мужчины Группа C Локомотив Н (Россия) — Лубе Чивитанова (Италия) — 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 20:25) 9 февраля.