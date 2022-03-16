Волейбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (М) Лига чемпионов (Ж) Кубок ЕКВ (М) Кубок ЕКВ (Ж) Кубок вызова (мужчины)
Кубок вызова (женщины)
Главная
Волейбол
Еврокубки

Сегодня, 19:55

«Вакыфбанк» вышел в полуфинал женской Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Турецкий клуб «Вакыфбанк» обыграл польский «Жешув» в ответном матче 1/4 финала женской волейбольной Лиги чемпионов. Турчанки выиграли на своей площадке в четырех сетах.

Первая игра закончилась победой польского клуба, но только в пяти сетах. По сумме двух матчей дальше прошел «Вакыфбанк».

В полуфинале клуб из Турции сыграет с другой турецкой командой — «Фенербахче».

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

1/4 финала

Вакыфбанк (Турция) — Жешув (Польша) — 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:23)

16 марта.

0
Читайте также
Травля, изнасилования и избиения с семи лет. Кошмар в корейском спорте
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Берлину» на тай-брейке в Лиге чемпионов, но вышел в плей-офф
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости