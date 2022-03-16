«Вакыфбанк» вышел в полуфинал женской Лиги чемпионов

Турецкий клуб «Вакыфбанк» обыграл польский «Жешув» в ответном матче 1/4 финала женской волейбольной Лиги чемпионов. Турчанки выиграли на своей площадке в четырех сетах.

Первая игра закончилась победой польского клуба, но только в пяти сетах. По сумме двух матчей дальше прошел «Вакыфбанк».

В полуфинале клуб из Турции сыграет с другой турецкой командой — «Фенербахче».

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

1/4 финала

Вакыфбанк (Турция) — Жешув (Польша) — 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:23)

16 марта.