«Кендзежин-Козле» и «Трентино» сыграют в финале мужской Лиги чемпионов
Определились финалисты Лиги чемпионов по волейболу среди мужских команд.
Польской «Кендзежин-Козле» по сумме двух матчей прошел другой польский клуб — «Ястшембски Венгель».
Итальянский «Трентино» в «золотом сете» вырвал победу у другой итальянской команды — «Перуджи».
Финал Лиги чемпионов пройдет 22 мая в словенской Любляне и будет состоять из одного матча.
Волейбол
Лига чемпионов. Мужчины
1/2 финала
Трентино (Италия) — Перуджа (Италия) — 2:3 (25:21, 21:25, 25:16, 20:25, 13:15). Золотой сет — 17:15
Кендзежин-Козле (Польша) — Ястшембски Венгель (Польша) — 3:2 (25:15, 25:21, 24:26, 21:25, 15:11)
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