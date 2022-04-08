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Сегодня, 00:33

«Кендзежин-Козле» и «Трентино» сыграют в финале мужской Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Определились финалисты Лиги чемпионов по волейболу среди мужских команд.

Польской «Кендзежин-Козле» по сумме двух матчей прошел другой польский клуб — «Ястшембски Венгель».

Итальянский «Трентино» в «золотом сете» вырвал победу у другой итальянской команды — «Перуджи».

Финал Лиги чемпионов пройдет 22 мая в словенской Любляне и будет состоять из одного матча.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

1/2 финала

Трентино (Италия) — Перуджа (Италия) — 2:3 (25:21, 21:25, 25:16, 20:25, 13:15). Золотой сет — 17:15

Кендзежин-Козле (Польша) — Ястшембски Венгель (Польша) — 3:2 (25:15, 25:21, 24:26, 21:25, 15:11)

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