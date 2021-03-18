«Зенит» уступил польскому «Кендзежин-Козле» в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов
22:08
Казанский «Зенит» 18 марта в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов в пяти партиях уступил польскому «Кендзежин-Козле» — 2:3.
Второй финалист турнира определится в итальянском противостоянии «Перуджи» и «Трентино».
Волейбол
Лига чемпионов. Мужчины
1/2 финала
Зенит-Казань (Россия) — Кендзежин-Козле (Польша) — 2:3 (25:22, 25:22, 27:29, 22:25, 14:16)
1
Зачет
vs
7
Офсайд
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