Вячеслав Зайцев дал прогноз на ответный матч финала Кубка ЕКВ

Олимпийский чемпион и двухкратный чемпион мира по волейболу в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев прокомментировал российский финал в Кубке Европейской Конфедерации волейбола. В четверг, 25 марта, в Санкт-Петербурге состоится второй матч финала Кубка ЕКВ.

Московское «Динамо» нанесло поражение «Зениту» в первом матче финала Кубка ЕКВ в пяти партиях.

— В финале еврокубка был матч равных соперников, команды сыграли в волейбол достойного качества, хотя выдающегося мастерства не показали. А на счет победной серии «Динамо» в матчах с «Зенитом» — бывает, что каком-то отрезке кто-то по разным причинам часто проигрывает одной и той же команде, которая становится неудобной. Например, «Динамо» в регулярном чемпионате суперлиги проиграло только два матча, но оба — «Факелу», — цитирует Зайцева «Советский спорт».

— Предыдущие три матча «Зенит» проиграл бело-голубым с общим счетом по сетам 1:9. В прошлую среду матч вышел намного упорнее.

— «Динамо» в последнее время чуть сбавило, «Зенит» наоборот прибавил и имел отличный шанс заканчивать игру в четырех сетах. Но сказались ошибки диагонального Ивана Подребенкина, который равной заменой Виктору Полетаеву не выглядит. В этой позиции у «Динамо» было подавляющее преимущество — диагональный Цветан Соколов сыграл на порядок сильнее.

— Почему после упорных четырех сетов «Динамо» победило с большим преимуществом на тай-брейке? (15:9 — прим. «СЭ»).

— Сказались те же ошибки. Не может так быть, что волейболист постоянно стоит в запасе, изредка появляется на площадке, а потом выходит вместо ведущего игрока и сразу сам становится лидером. Речь опять же о Подребинкине. В короткой партии недостаточная готовность играть на высоком уровне такие матчи наглядно проявилась. Это проблема, когда лидеры команды — центральные блокирующие. Как сейчас у «Зенита».