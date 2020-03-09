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Волейболисты «Факела» не полетят на матч Лиги чемпионов в Италию из-за коронавируса

12:47
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Волейболисты российского «Факела» не полетят в Италию на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Перуджей». Клуб уведомил об этом Европейскую конфедерацию волейбола, сообщает ТАСС.

Ранее в CEV сообщили, что матч планируется провести 10 марта без зрителей. При этом «Факел» просил перенести игру.

В первой четвертьфинальной игре в Новом Уренгое «Факел» проиграл «Перудже» со счетом 1-3.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7929143

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