Волейболисты «Факела» не полетят на матч Лиги чемпионов в Италию из-за коронавируса
12:47
Волейболисты российского «Факела» не полетят в Италию на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Перуджей». Клуб уведомил об этом Европейскую конфедерацию волейбола, сообщает ТАСС.
Ранее в CEV сообщили, что матч планируется провести 10 марта без зрителей. При этом «Факел» просил перенести игру.
В первой четвертьфинальной игре в Новом Уренгое «Факел» проиграл «Перудже» со счетом 1-3.
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