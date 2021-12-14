«Уралочка-НТМК» выиграла первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ
17:14
Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области выиграли первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против бельгийской команды «Одергем». Россиянки на своей площадке взяли верх в трех сетах.
Ответная игра 1/8 финала Кубка ЕКВ по договоренности клубов также состоится в Нижнем Тагиле 15 декабря.
Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю