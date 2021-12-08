Калининградский «Локомотив» обыграл «Дрезден» в матче волейбольной Лиги чемпионов
22:50
Калининградский «Локомотив» обыграл «Дрезден» в матче волейбольной Лиги чемпионов.
В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди женщин «Локомтив» в гостях победил немецкий «Дрезден» (0:3).
Счет в партиях — 20:25, 17:25, 19:25 в пользу российского клуба. «Локомотив» набрал шестьочков и занимает первое место в группе А. У немецкого клуба одно очко и третья позиция.
Волейбол
Лига чемпионов. Женщины
Группа A
«Дрезднер» (Германия) — «Локомотив К» (Россия) — 0:3 (20:25, 17:25, 19:25)
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