Калининградский «Локомотив» обыграл «Дрезден» в матче волейбольной Лиги чемпионов.

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди женщин «Локомтив» в гостях победил немецкий «Дрезден» (0:3).

Счет в партиях — 20:25, 17:25, 19:25 в пользу российского клуба. «Локомотив» набрал шестьочков и занимает первое место в группе А. У немецкого клуба одно очко и третья позиция.

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа A

«Дрезднер» (Германия) — «Локомотив К» (Россия) — 0:3 (20:25, 17:25, 19:25)