«Локомотив» потерпел второе поражение на старте Лиги чемпионов
17:22
«Локомотив» из Новосибирска потерпел второе поражение на старте группового этапа Лиги чемпионов. Российскиая команда проиграла в четырех сетах на своей площадке польской «Заксе».
«Локомотив» потерпел два поражения в двух матчах и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы C.
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