«Локомотив» потерпел второе поражение на старте Лиги чемпионов

«Локомотив» из Новосибирска потерпел второе поражение на старте группового этапа Лиги чемпионов. Российскиая команда проиграла в четырех сетах на своей площадке польской «Заксе».

«Локомотив» потерпел два поражения в двух матчах и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы C.