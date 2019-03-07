Ковтун занял второе место на Универсиаде, победил Риццо

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершились соревнования в одиночном фигурном катании среди мужчин.
Победу одержал итальянский спортсмен Маттео Риццо, который набрал 273,54 балла. Россиянин Максим Ковтун, который был лидером после короткой программы, допустил несколько ошибок и в итоге стал вторым (259,49). Бронза у грузина Мориса Квителашвили (258,02).
Александр Самарин на четвертой позиции (246,20). Еще один россиянин Андрей Лазукин стал пятым (245,73)
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Мужчины
Произвольная программа
1. Маттео Риццо (Италия) - 182,76
2. Морис Квителашвили (Грузия) - 175,31
3. Максим Ковтун (Россия) - 167,75
4. Александр Самарин (Россия) - 163,79
5. Андрей Лазукин (Россия) - 157,10
Итог
1. Маттео Риццо (Италия) - 273,54
2. Максим Ковтун (Россия) - 259,49
3. Морис Квителашвили (Грузия) - 258,02
4. Александр Самарин (Россия) - 246,20
5. Андрей Лазукин (Россия) - 245,73
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет