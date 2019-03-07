Ковтун занял второе место на Универсиаде, победил Риццо

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершились соревнования в одиночном фигурном катании среди мужчин.

Победу одержал итальянский спортсмен Маттео Риццо, который набрал 273,54 балла. Россиянин Максим Ковтун, который был лидером после короткой программы, допустил несколько ошибок и в итоге стал вторым (259,49). Бронза у грузина Мориса Квителашвили (258,02).

Александр Самарин на четвертой позиции (246,20). Еще один россиянин Андрей Лазукин стал пятым (245,73)

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

Произвольная программа

1. Маттео Риццо (Италия) - 182,76

2. Морис Квителашвили (Грузия) - 175,31

3. Максим Ковтун (Россия) - 167,75

4. Александр Самарин (Россия) - 163,79

5. Андрей Лазукин (Россия) - 157,10

Итог

1. Маттео Риццо (Италия) - 273,54

2. Максим Ковтун (Россия) - 259,49

3. Морис Квителашвили (Грузия) - 258,02

4. Александр Самарин (Россия) - 246,20

5. Андрей Лазукин (Россия) - 245,73

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет