Они хотят сделать невозможное. Запланирован триатлон на грани человеческих возможностей

Супергерои намерены преодолеть классическую трассу триатлона быстрее чем за семь часов.

Границы человеческих возможностей — это всегда суперинтересно. Отсюда такой пиетет к мировым рекордам. Сделать то, чего никто и никогда не делал, — это прорыв. Разблокировка нового уровня. Успешный полет в неизвестность и возвращение. Особенно в цене абсолютные величины. Вот Усэйн Болт — самый быстрый человек в истории. Потому что его 9,58 на 100 м — недостижимое ни для кого больше время. А Лаша Талахадзе — самый сильный. Ведь его 492 по сумме рывка и толчка — максимум, который покорялся людям.

Спортивные перформансы

В последнее время набрали огромную популярность неофициальные мировые рекорды. Они не ратифицируются. Просто научному сообществу любопытны возможные абсолютные результаты в идеальных условиях. На соревнованиях таких не бывает. Но вот искусственно создать можно.

Так, например, этой весной голландец Кьелд Нейс пробил космический рубеж, разогнавшись на коньках быстрее 100 км/ч. У олимпийского чемпиона, который четырьмя годами ранее установил высшее мировое достижение — 93 км/ч, теперь получилось аж 103!

Правда, выглядело это вот так.

По идеально расчищенному озеру мчался раллийный автомобиль с профессиональным гонщиком Сетом Кинтеро, а за ним прицепом шел специальный защитный экран для уменьшения сопротивления воздуха, за которым Кьелд и поставил новый мировой рекорд. Интересно, что Нейс — не спринтер. И если бы в подобном перформансе участвовал праймовый Павел Кулижников, скорость наверняка была бы еще выше.

Самая резонансная из такого рода историй — забег Breaking2, целью которого была попытка разменять невозможные два часа в марафоне. При официальном мировом рекорде 2.01,39. Если кому-то кажется, что чуть более полутора минут на 42195 метрах — мелочь, он сильно заблуждается. Разница — катастрофическая.

Хедлайнером Breaking2 стал Элиуд Кипчоге, который в 2018-м и пробежал за 2.01,39. Спонсоры спустили на мероприятие порядка 19 миллионов долларов. Забег проходил на идеально ровной трассе в Вене, которую несколько месяцев точечно моделировали под кенийца. Учеными было просчитано идеальное время старта и разработаны специальные кроссовки.

Плюс созвали порядка 40 топ-бегунов со всего мира, среди которых были рекордсмены мира, олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Все они выступали в роли пейсмейкеров — то есть задавали нужный темп. Причем бежали они клином, буквой V. Прятали Кипчоге от ветра. Пейсеры менялись каждые 5 км. Причем даже их вели лазерной меткой. В итоге Элиуд сделал это — финишировал через 1.59,40. Картинка была шикарной.

Понятно, что на обычных стартах большая часть из принятых на Breaking2 мер строго запрещена и результат как официальный никто и не думал засчитывать, но выхлоп получился фантастическим — тот забег до сих пор обсуждается и разбирается как фанатами бега, так и учеными.

Так что с триатлоном?

Теперь нечто подобное затеяли в триатлоне. В это воскресенье в Германии пройдет Phoenix Sub7 и Phoenix Sub8 для женщин. И организаторы замахнулись на совершенно безбашенные вещи. В качестве полигона для экспериментов выбрана одна из тяжелейших из существующих дистанций- «железка». Это когда плывешь 3,86 км, потом прыгаешь на вел и крутишь 180 км, а затем заканчиваешь все марафонской пробежкой.

Для большинства людей просто финишировать в этой истории не представляется возможным. Тем более что лимит — 17 часов. Но под Дрезденом четыре супергероя попытаются сделать совсем невероятное: Кристиан Блюмменфельт и Джо Скипер — выйти из 7 часов, а Никола Спириг и Кэт Мэтьюз — из 8. При мировых рекордах 7:21.12 и 8:18.13 соответственно.

Чтобы вы понимали весь авантюризм замысла: даже если сложить мировые рекорды в рамках Ironman, показанные разными участниками в каждой из трех дисциплин (плавание — 42.17, велосипед — 3:55.52 и марафон — 2:34.50), получится 7:12.29. А парни хотят быстрее 7 часов!

Другое дело, что, помимо идеальных условий, у них на всех трех видах будут пейсеры — каждому из смельчаков положено по 12 помощников. Каждый — профи в своей дисциплине. Особенно это должно помочь на велоэтапе, потому что на обычных соревнованиях драфтинг строго запрещен, то есть нельзя ехать даже вдвоем с кем-то. Тут же их будут вести от и до на протяжении всей дистанции.

Если получится у кого-то из мужчин или девушек, это будет еще более впечатляюще, чем Кипчоге с уничтожением двухчасового барьера на марафоне. Потому что 7-8 часов молотить в экстремальном режиме — это за гранью понимания.

Кстати, трансляция будет в открытом доступе вот тут — можете стать свидетелями истории.