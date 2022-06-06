В триатлоне случилось чудо. Это может изменить весь мировой спорт

В произошедшее до сих пор невозможно поверить.

Помните легендарный прыжок Боба Бимона в Мехико-68? Всех поразил не столько новый мировой рекорд, а то, что предыдущий (8,35) перебит на полметра. Такое не укладывается в голове. Результаты на таких рубежах ползут как улитки — на сантиметр выше, на пару сотых быстрее, на килограмм больше. И тут вдруг в игру врывается человек и как будто использует одному ему известные читы. Еще 8,40 не разблокированы, о 8,50 говорят с замиранием сердца, а 8,60 считается результатом далекого будущего (о чем говорить, если в Токио-2020 выиграл 8,41) — и внезапно вылетает супергерой с космическим прыжком на 8,90 м.

Когда судья понял, что имевшейся рулетки — она была 8,70 м — для измерения прыжка Бимона не хватает, охнул на весь сектор: «Так не бывает».

Шок-контент в Германии

А теперь представьте, что нечто подобное провернули сразу четыре человека. Да еще за один день. На одном старте.

Случилось это в Германии. На «железном» триатлоне. Мы уже писали про эту историю. Четыре смельчака, для которых создали идеальные условия, но и цели поставили запредельные. Женщины пытались преодолеть саб-8, мужчины — саб-7. Это при том, что действующий мировой рекорд у девушек 8.18,13, а у парней — 7:21.12. Скидывать по 20 минут на таком уровне — космос. И даже если бы у одного из фантастической четверки получилось завершить невыполнимую миссию — это было бы огромным успехом. Но никто и подумать не мог, что знаковый барьер преодолеют все. Причем у каждого была своя тактика — кто-то делал упор на вел, кто-то — на бег.

Кэт Мэтьюз. Фото Global Look Press

В итоге получилось веселье: Никола Спириг дала 7:34.19, а Джо Скиппер — 6:47.36. Но главные герои: Кэт Мэтьюз — 7:31.34 (это близко в мужскому мировому!) и Кристиан Блюмменфельт — 6:44.25.

Ключевой прогресс у всей четверки был на велоэтапе. Оно угадывалось. Ехать одному или прятаться за группой — принципиально разные истории. Но 3:16.42 на 180 км от Скиппера -цифры из другой вселенной. Это почти тот же темп, в котором установлен мировой рекорд в часовой езде на треке! Средняя скорость — 55 км/ч.

Блюмменфельт таких оборотов не выдержал, зато ответил ударным марафоном на 2:30 (по 3.33 на км). После 4 км плавания и 180 км на веле на износ...

Кристиан Блюмменфельт. Фото Global Look Press

Что все это значит?

Возможно, в спортивной эре наступает новый виток. Россия сейчас, увы, в стороне от мировых спортивных тенденций и большого резонанса произошедшее не вызывает. Но в международном сообществе большой бум как от марафон Кипчоге из двух часов, под который тоже создавались идеальные условия, так и нынешнего перформанса в триатлоне.

Рекорды всегда завораживали. Не просто так к плаванию был всплеск интереса, когда появились костюмы. Высшие мировые достижения летели пачками — зрители радовались. Когда стало понятно, что начинается гонка технологий, лавочку прикрыли. И рейтинги плавания откатились.

Сейчас снова в моде запредельные результаты. Одних побед и чемпионов зрителю мало. Хочется рекордов. Причем невероятные. И организаторам тех же триатлонов придется что-то придумывать. Победой с 8 ч на этапе Ironman после произошедшего в воскресенье уже не впечатлишь. Нужны быстрые равнинные трассы. Желательно — хорошая высота.

Следующий шаг, который напрашивается — провести в стерильных условиях не просто гонку со временем, а устроить соревнования. Чтобы топовые марафонцы могли выйти на трассу со своими пейсмейкерами — и рубились друг с другом целыми командами. То же — в триатлоне. Все-таки конкуренция — ключевой вид прогресса. И если перебивать показанные уже неофициальные мировые рекорды, то только так.