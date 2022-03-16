Травля, изнасилования и избиения с семи лет. Кошмар в корейском спорте

Чиновников, которые довели до этой ситуации, наконец настигло возмездие.

Южная Корея кажется процветающей страной с развитой экономикой — уж точно по сравнению с северным соседом, идущим по пути чучхе. Кей-поп-группы оседают в умах молодежи по всему миру, многие из нас помнят танец гангнам-стайл, недавно корейский фильм «Паразиты» выиграл «Оскар», сериал «Игра в кальмара» стал хитом — то есть и корейская культура шагает по планете.

Но в корейском спорте царит полная противоположность. За несколько лет в стране успели вспыхнуть несколько скандалов, на фоне которых одна из спортсменок покончила жизнь самоубийством, а тренеров сажают на 10 лет. В прошлом десятилетии в корейской футбольной лиге 55 игроков были пойманы на участии в договорных матчах — это каждый десятый из футболистов. Называя вещи своими именами — это полный коллапс. Как это стало возможным?

Самоубийство триатлонистки

Сегодня стало известно о том, что понесли наказание чиновники корейской федерации триатлона, которую сотрясло самое страшное событие последних лет в спорте этой страны. В июне 2020 года покончила с собой 22-летняя триатлонистка сборной Чой Сук Хён. По итогам расследования оказалось, что ее довели до самоубийства издевательствами и сексуальным насилием. Причем в абьюзе принимали участие и тренеры, и врачи, и партнеры по сборной. Среди прочего, Чой жаловалась на то, что за лишний вес ее заставляли объедаться хлебом, а на сохранившейся аудиозаписи слышны удары после того, как девушке говорят зажать челюсть. В дневниках она писала, что лучше умереть, чем терпеть такое обращение.

Чой Сук Хьон.

И это все было известно чиновникам — но неоднократные жалобы спускались на тормозах. В итоге сегодня руководство корейской федерации было отстранено от работы сроком до двух лет. Тренеры и спортсмены, которые поучили уголовные сроки, отстранены либо пожизненно, либо на 10 лет. Но жизнь чемпионки Азии по юниорам уже не вернешь.

И это далеко не единственная история подобного рода в Корее. Пожалуй, она запустила программу коренных реформ в спорте и разбирательств с насилием на всех уровнях. Расследовать было что.

Развал шорт-трека

Главный зимний вид спорта страны проиграл в Пекине заклятым китайцам. Очень некстати прямо перед поездкой на Олимпиаду отстранили двукратную олимпийскую чемпионку, лучшую шорт-трекистку страны Сим Сок Хи. Ее история уникальна.

После Игр в Пхенчхане она обвинила в насилии над собой тренера сборной Чо Чжэ Бома, а чуть позже добавила обвинения в сексуальном абьюзе. Это далеко не ново в корейском спорте — еще исследование 2008 года показало: 64 процента спортсменов в стране жалуются на то, что сталкивались со злоупотреблениями сексуального характера за свою карьеру. Тренер, по словам спортсменки, бил ее с семи лет, в том числе клюшкой, и ломал пальцы, а также кидал в нее металлические гайки и насиловал. Чо в итоге посадили на 10 лет.

Сим Сок Хи. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Однако и сама Сок оказалась не ангелом. Ее обвиняли в том, что она умышленно столкнулась со своей соотечественницей Чхэ Мин Джон во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Местная федерация рассмотрела эпизод и пришла к выводу, что спортсменка намеренно толкнула свою соперницу и подругу по сборной. Но не было никаких доказательств, подтверждающих злостные намерения шорт-трекистки. Однако в прошлом году произошла утечка личных сообщений Сим, которые она слала во время Олимпиады тренерскому штабу. Оказалось, что чемпионка издевалась над своими партнершами по команде и угрожала вынести соперниц, если ей что-то не понравится. Как в итоге и вышло. После расследования вскрывшихся заново обстоятельств спортсменку отстранили на два месяца и лишили Олимпиады.

Эмиграция близняшек-волейболисток

Расследование по следам преступлений в триатлоне вывело на скандал в женском волейболе. Корейская сборная в нем — одна из сильнейших в мире, а сестры-близнецы Ли Чжэ Ен и Ли Да Ен были настоящими звездами в стране. Но после анонимных опросов нашлись люди, которые выступили с претензиями и к сестрам. Как оказалось, еще в школьные времена близняшки оскорбляли сверстниц, угрожали им ножом или заставляли стирать им белье.

Ли Чжэ Ен и Ли Да Ен.

Обе успели и извиниться, и обвинить обидчиков в клевете — но были отстранены от сборной на неопределенный срок и с трудом переехали из Сеула в Грецию, чтобы продолжить клубную карьеру там.

В общем, когда мы восторгаемся мудрой культурой Востока, не стоит забывать, что просмотр жутких сериалов типа «Игры в кальмара» вкупе с патриархальной идеологией может иметь и побочные эффекты. Хотя наши корейские биатлонисты Екатерина Аввакумова и Тимофей Лапшин не жалуются. Хорошо, если их вышеупомянутые процессы миновали.