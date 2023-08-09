«Головой над унитазом после гонки». Загадочный триатлон в Великобритании

57 спортсменов почувствовали недомогание после заплыва на этапе Мировой серии.

Британская федерация биатлона начала расследование происшествия на соревнованиях по триатлону, которые проходили в английском Сандерленде. После плавательной части 57 спортсменов пожаловались на недомогание и диарею. Организаторы уверяют, что это не на их совести. Однако некоторые факты говорят об обратном.

Показатели в норме

Соревнования в Великобритании проходили в рамках Мировой серии по триатлону, которая впервые сделала остановку в Сандерленде. В них приняли участие около двух тысяч человек, среди которых много звезд этого вида спорта. Заплыва у пляжа Рокер в Сандерленде не выдержал и победитель Игр Содружеств-2018 Джейк Бертвисл из Австралии, которому пришлось сняться по ходу гонки. Бертвисл не стеснялся в выражениях в соцсетях: «Чувствую себя довольно паршиво после той гонки, но, думаю, это то, что вы получаете, когда плаваете в дерьме».

57 — это минимальное число заболевших. Не все спортсмены обратились после соревнований за помощью. Некоторые поняли, что с ними на самом деле случилось, только когда прочитали новости: «Это объясняет, почему я провел ночь понедельника головой над унитазом после моей гонки утром воскресенья», — написал один из участников.

Такое количество людей с диареей вынудило Федерацию триатлона Великобритании начать расследование: «Мы связались с участниками относительно ситуации и продолжим работу с городским советом Сандерленда и Северо-восточным агентством безопасности здравоохранения Великобритании в соответствии с их рабочими процессами для получения дополнительной информации», — говорится в заявлении организации.

При этом федерация опубликовала сертификаты качества воды. На них видно, что тестирующее агентство разрешило проведение соревнований, так как показатели соответствовали норме.

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Постоянные сбросы

Другие источники утверждают, что в пробах, взятых Агентством по охране окружающей среды за три дня соревнований, обнаружилась кишечная палочка. Ее концентрация в 39 раз превышала типичные показатели в предыдущем месяце.

«Образец, взятый 26 июля, показал беспрецедентный уровень кишечной палочки, значительно превышающий естественный для этого водоема или безопасный для рекреационного использования человеком. Это необходимо срочно расследовать», — бьет тревогу научный сотрудник группы «Серферы против стоков» Ева Перрин.

Пляж Рокер в Сандерленде давно на карандаше у экоактивистов. Они уже несколько лет судятся с правительством по поводу вредных сбросов в море в этой местности. Активисты утверждают, что такие сбросы увеличились в период с 2017 по 2021 год, и правительство не соблюдает правила сточных вод.

Однако компании, которые подозревают в загрязнении, отвергают свою вину. «С октября 2021 года у нас не было никаких сбросов, которые могли бы негативно повлиять на качество воды ни на пляже Рокер, ни рядом. Вода была оценена на «отлично», и пробы, взятые в текущем сезоне, показывают, что это высокое качество сохраняется», — заявил представитель одной из компаний.

Теперь остается только ожидать выводов из расследования. Ведь подобное количество заболеваний в рамках одного, хоть и масштабного старта не является нормой.

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Олимпиада без открытой воды?

После инцидента в Сандерленде повышенное внимание привлек Париж. Олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и по триатлону следующим летом пройдут на реке Сена, которую не назвать кристально чистой.

Неделей ранее здесь должен был пройти Кубок мира по плаванию на открытой воде. Однако старты отменили, так как река слишком грязная. «World Aquatics разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене чемпионата мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом», — сказал глава международной федерации плавания Хусейн Аль-Муссалам.

Организаторы уверяют, что качество воды было приемлемым и соответствовало необходимым нормам, однако в дело вмешались сильные дожди. Ливни, прошедшие в Париже, называют сильнейшими для августа с 1965 года.

Теперь у организаторов соревнований не так много времени, чтобы привести Сену в порядок. Ведь 16-17 августа на реке пройдут тестовые соревнования по триатлону и паратриатлону. Правда, Международная федерация триатлона уже держит в голове план Б — убрать водную часть гонки. «В том маловероятном случае, если качество воды не будет соответствовать требованиям World Triathlon и органов общественного здравоохранения, существует план действий в чрезвычайных ситуациях, согласно которому гонка будет проведена в формате дуатлона», — говорится в сообщении организации.

На очистку Сены для проведения Олимпиады и Паралимпиады местные власти уже потратили 1,4 миллиарда евро. Текущая ситуация показывает, что этого недостаточно. World Aquatics требует от Парижа дополнительных усилий, чтобы ливни не стали угрозой соревнований следующим летом. Иначе Олимпиада-2024 останется без открытой воды.