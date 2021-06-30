Жена и мать ребенка нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала о предательстве близкого человека.

«Сейчас очень сложное время для меня. Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично. Но есть вещи, которые невозможно держать в себе...

Предательство близкого человека, наверное, это самое тяжелое, что может произойти с каждым из нас. Это похоже на маленькую смерть. Когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод.

Сейчас я еще не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как мои эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом. Мне просто важно зафиксировать это и вынести определенный жизненный урок. Тяжелый и болезненный. Придет время, и я расскажу об этом открыто. Сегодня мне пусто и больно», — написала Валитова в сторис Instagram.

Жена Кокорина рассказала о предательстве близкого человека. Фото Instagram

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.