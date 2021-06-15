Жена футболиста сборной Семенова поблагодарила за поддержку. И выложила тренировку по боксу

Ольга Семенова, жена защитника сборной России Андрея Семенова выложила новый пост в Instagram. Она поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Благодарю каждого человека, который написал мне слова поддержки. Так приятно осознавать, что есть адекватные, здравомыслящие люди. Воспитанные и добрые», — написала Семенова в сторис.

Instagram Ольги Семеновой. Фото Instagram

Ранее Ольга Семенова эмоционально заступилась за мужа после поражения национальной команды. Супруга футболиста также высказалась в адрес хейтеров, которые стали писать ей по поводу неудачи сборной России.

В субботу, 12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В эпизоде с первым голом в ворота российской команды мяч отскочил от защитника российской команды Андрея Семенова к форварду бельгийцев Ромелу Лукаку, который оказался один на один с Антоном Шуниным и реализовал момент.