Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Жена футболиста сборной Семенова поблагодарила за поддержку. И выложила тренировку по боксу

18:39
Андрей Семенов с женой. Фото Instagram Instagram Ольги Семеновой. Фото Instagram
Андрей Семенов с женой. Фото Instagram
Теги:

Ольга Семенова, жена защитника сборной России Андрея Семенова выложила новый пост в Instagram. Она поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Благодарю каждого человека, который написал мне слова поддержки. Так приятно осознавать, что есть адекватные, здравомыслящие люди. Воспитанные и добрые», — написала Семенова в сторис.

Instagram Ольги Семеновой. Фото Instagram
Instagram Ольги Семеновой. Фото Instagram

Ранее Ольга Семенова эмоционально заступилась за мужа после поражения национальной команды. Супруга футболиста также высказалась в адрес хейтеров, которые стали писать ей по поводу неудачи сборной России.

В субботу, 12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В эпизоде с первым голом в ворота российской команды мяч отскочил от защитника российской команды Андрея Семенова к форварду бельгийцев Ромелу Лукаку, который оказался один на один с Антоном Шуниным и реализовал момент.

Читайте также

Венгрия — Португалия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Венгрия — Португалия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020 15 июня
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Появилось видео полного конфликта Бузовой и Губерниева во время эфира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи