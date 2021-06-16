«Бомбезно». Гимнастка Солдатова выложила видео невероятного преображения
14:36
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала видео с фотосессии в необычном образе.
«Пусть это видео останется тут. Как вам такой образ? Нежность», — написала Солдатова в Instagram.
Российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина прокомментировала преображение гимнастки: «Ох. Бомбезно».
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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