«Бомбезно». Гимнастка Солдатова выложила видео невероятного преображения

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала видео с фотосессии в необычном образе.

«Пусть это видео останется тут. Как вам такой образ? Нежность», — написала Солдатова в Instagram.

Российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина прокомментировала преображение гимнастки: «Ох. Бомбезно».

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.