Жена Бобровского намекнула на беременность
13:32
Ольга Бобровская, жена голкипера «Флориды» Сергея Бобровского, выложила в Instagram пост, намекающий на ее беременность.
На фотографии Бобровская стоит в профиль — благодаря этому видно ее живот.
«Бум», — говорится в коротком сообщении.
В текущем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которой одержал 19 побед при 90,6 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,91.
В плей-офф Бобровский принял участие в трех матчах серии с «Тампой» и одержал лишь одну победу. Процент отраженных бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надежности — 5,33.
Также на его счету один матч на чемпионате мира-2021 в Риге, в котором Россия уступила в четвертьфинале Канаде (1:2 ОТ).
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