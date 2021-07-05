Жена Бобровского намекнула на беременность

Ольга Бобровская, жена голкипера «Флориды» Сергея Бобровского, выложила в Instagram пост, намекающий на ее беременность.

На фотографии Бобровская стоит в профиль — благодаря этому видно ее живот.

«Бум», — говорится в коротком сообщении.

В текущем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которой одержал 19 побед при 90,6 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,91.

В плей-офф Бобровский принял участие в трех матчах серии с «Тампой» и одержал лишь одну победу. Процент отраженных бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надежности — 5,33.

Также на его счету один матч на чемпионате мира-2021 в Риге, в котором Россия уступила в четвертьфинале Канаде (1:2 ОТ).