Жена Овечкина показала милое фото с хоккеистом и его детьми
04:40
Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новое фото в Instagram.
На фотографии хоккеист вместе с женой и детьми.
The Athletic 21 июня сообщил, что «Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с Овечкиным. Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.
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