Жена Овечкина показала милое фото с хоккеистом и его детьми

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новое фото в Instagram.

На фотографии хоккеист вместе с женой и детьми.

The Athletic 21 июня сообщил, что «Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с Овечкиным. Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.