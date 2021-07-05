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Жена Овечкина показала милое фото с хоккеистом и его детьми

04:40
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram
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Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новое фото в Instagram.

На фотографии хоккеист вместе с женой и детьми.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

The Athletic 21 июня сообщил, что «Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с Овечкиным. Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

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Сергей Разин все материалы автора

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