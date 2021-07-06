Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Жена Ковальчука оценила новое фото супруги Тарасенко в купальнике

09:45
Яна Тарасенко. Фото Instagram
Яна Тарасенко. Фото Instagram
Теги:

Яна Тарасенко, супруга российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, опубликовала новый пост в Instagram.

Возлюбленная 29-летнего хоккеиста показала подписчикам фотографию в купальнике с пляжа Майами.

Николь Ковальчук, жена форварда «Авангарда» Ильи Ковальчука, в комментариях к фото оставила эмодзи сердца.

Яна и Владимир Тарасенко вместе с 2015 года. Пара воспитывает троих сыновей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Дмитрия Хохлова на матч Евро-2020
Италия — Испания: прогноз Дмитрия Черышева на матч Евро-2020
«Рано или поздно тебе придется покинуть «ПСЖ». Анелька призвал Мбаппе уехать из Парижа
«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
6
Офсайд