Жена Ковальчука оценила новое фото супруги Тарасенко в купальнике
09:45
Яна Тарасенко, супруга российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, опубликовала новый пост в Instagram.
Возлюбленная 29-летнего хоккеиста показала подписчикам фотографию в купальнике с пляжа Майами.
Николь Ковальчук, жена форварда «Авангарда» Ильи Ковальчука, в комментариях к фото оставила эмодзи сердца.
Яна и Владимир Тарасенко вместе с 2015 года. Пара воспитывает троих сыновей.
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