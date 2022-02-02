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Сегодня, 01:19

«Скоро лосины треснут». Загитова показала как тренируется в Пекине

Евгений Козинов
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как тренируется перед стартом Олимпийских игр-2022. Видео из истории спортсменки было опубликовано на странице фанатов фигуристки в Instagram.

«Про тренировке не забываем», — написала Загитова на видео.

Подписчики остались под впечатлением от публикации:

«Алинка — энерджайзер неутомимый. Любим»;

«Эта девочка везде найдёт время потренироваться»;

«Алина ни минуты зря не теряет»;

«Скоро лосины треснут».

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Алина Загитова
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