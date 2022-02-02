«Скоро лосины треснут». Загитова показала как тренируется в Пекине
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как тренируется перед стартом Олимпийских игр-2022. Видео из истории спортсменки было опубликовано на странице фанатов фигуристки в Instagram.
«Про тренировке не забываем», — написала Загитова на видео.
Подписчики остались под впечатлением от публикации:
«Алинка — энерджайзер неутомимый. Любим»;
«Эта девочка везде найдёт время потренироваться»;
«Алина ни минуты зря не теряет»;
«Скоро лосины треснут».
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.
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