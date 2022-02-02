«Манящие персики». Гимнастка Севастьянова показала фото с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила новое фото в Instagram. Девушка сфотографировалась в черном топе с глубоким декольте.

«Давно не было селфи», — написала Севастьянова.

«Манящие персики», — отреагировал один из пользователей.

alexmoralex01: «Волшебная».

oleg_frolov54: «Шикарная девушка!»

stanislavtoshkovmil: «Красотка».

antoxin11: «Этот взгляд очаровывает своей нежностью».

Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады 2012 года в Лондоне.