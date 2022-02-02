«Манящие персики». Гимнастка Севастьянова показала фото с глубоким декольте
Российская гимнастка Севастьянова показала фото с глубоким декольте
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила новое фото в Instagram. Девушка сфотографировалась в черном топе с глубоким декольте.
«Давно не было селфи», — написала Севастьянова.
«Манящие персики», — отреагировал один из пользователей.
alexmoralex01: «Волшебная».
oleg_frolov54: «Шикарная девушка!»
stanislavtoshkovmil: «Красотка».
antoxin11: «Этот взгляд очаровывает своей нежностью».
Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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