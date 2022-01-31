«Уф, как платье грудь жмет». Загитова выложила фото в белом наряде
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото в облегающем белом платье
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.
19-летняя россиянка выложила фото в белом платье с облегающим верхом.
«Уф, как платье грудь жмет», — написал один из пользователей.
Остальные подписчики Загитовой тоже восхитились фотографией:
«Какая же шикарная».
«Алина как принцесса тут».
«Классная фотка! Алина красавица шикарная. Я бы хотела статуэтку/куколку Алину».
В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.
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