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Сегодня, 16:06

«Уф, как платье грудь жмет». Загитова выложила фото в белом наряде

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото в облегающем белом платье
Анна Горшкова
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.

19-летняя россиянка выложила фото в белом платье с облегающим верхом.

«Уф, как платье грудь жмет», — написал один из пользователей.

Остальные подписчики Загитовой тоже восхитились фотографией:

«Какая же шикарная».

«Алина как принцесса тут».

«Классная фотка! Алина красавица шикарная. Я бы хотела статуэтку/куколку Алину».

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.

Алина Загитова
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