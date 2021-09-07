«Видимо, Селюк давно не видел губы и попы». Жена Карпина эмоционально ответила футбольному агенту

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на критику футбольного агента Дмитрия Селюка.

Ранее Селюк в интервью «РБ Спорт» заявил следующее: «Сейчас везде появляется жена Карпина. «Мы сделали вот так. Вот мы на матче. Вот мы там, мы здесь». Я понимаю, что некоторым нравится пиариться за счет мужа. Но это сборная России, а не «Ростов». И снимать на YouTube, как ее встречают, как она едет вместе с ребенком, как она садится в машину. Так нельзя! Это сборная, а не шарашкина контора. Давайте вообще всех жен соберем. Пусть все показывают грудь, попу, раздутые губы».

«Наше общество не готово к тому, чтобы женщина говорила о футболе. Большинство людей у нас пребывают в детстве, — сказала Карпина «СЭ». — Я просто не читаю то, что мне неинтересно, а они устраивают из этого трагедию. Моя персона вызывает очень много негатива. Недоразвитые у нас персонажи. Я говорю не только о Селюке, у нас на всех ресурсах сидит очень много таких Селюков. Моя задача — варить борщ, штопать носки. Люди удивляются тому, что я езжу на матчи. Хотя сегодня я не в Москве.

Понятно, что у меня есть прекрасная армия подписчиков, которая меня поддерживает и любит. Я выставляю все для них. Это ненормально, что Селюк говорит о моем личном блоге. О каком развитии общества мы можем говорить, когда мы делаем шаги назад в какую-то пещеру. Наши мужчины не готовы признать, что женщина, даже будучи женой главного тренера, может высказать свои эмоции. Я не имею в виду весь русский народ, говорю лишь про ту часть аудитории, которая пишет в адрес женщин уничижительные комментарии. Я не претендую на тактику, критику тренеров, как это позволяла себе жена Зинченко. Я близко себе такого не позволяю. Клянусь, что я узнаю состав на матчи одновременно с вами. Я узнаю все наравне со всеми, а меня чуть ли не у руля сборной ставят.

Я рада показать девчонкам — ходите на футбол, поддерживайте, болейте, любите! Но не сейчас. Я 30 лет прожила в другом государстве, где женщина была президентом страны. Для меня очень непонятно, когда такие люди, как Селюк, позволяют себе такие вещи. Особенно писать про попы и губы. Видимо, он эти попы и губы давно не видел. Вот и все».