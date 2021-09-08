Жена экс-футболиста сборной Украины заявила о любви к пошлости и разврату

Супруга бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Морозюка Ирина публично призналась в том, что любит разврат и пошлость.

«Я люблю сексуальность, красивое тело, грацию. Люблю красивую пошлость и разврат», — написала девушка в сторис Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Также девушка сообщила, что не собирается регистрироваться ни на каких интеренет-платформах, что делают некоторые модели и фитоняшки, чтобы продавать свои откровенные фото за деньги.

Отметим, что в прошлом сезоне Николай Морозюк выступал за турецкий «Ризеспор». В настоящее время он является свободным агентом.