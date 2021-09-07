Селюк ответил жене Карпина: «Известность Заремы не дает покоя многим женщинам»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил жене главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарье.

Ранее Карпина в ответ на критику агента назвала его убогим женоненавистником.

«Женщина может делать все, что хочет. Без проблем. Просто теперь любое ее высказывание будет отображаться на ее муже. Она должна это понимать, — сказал Селюк «СЭ». — Для меня странно, что она этого не осознает. Пусть она фотографируется. Мне это неинтересно, я не смотрю веселые картинки. Главный тренер сборной — это государственная должность. Любая жена государственного служащего, на которого направлено много взоров болельщиков, должна быть скромнее. Мое мнение. Я так считаю согласно своему воспитанию. Видимо, известность Заремы Салиховой не дает покоя многим женщинам в пиар-направлении.

Во-первых, я не собираюсь входить в полемику с женами и подругами футболистов и тренеров. Во-вторых, жена главного тренера и жены футболистов показали неприличный жест после матча с «Сочи» — скорее всего, Карпина права, что ей надо удалить свой Instagram. Ничего хорошего там увидеть нельзя. Я остаюсь при своем мнении — пиар кого-угодно вокруг сборной России неуместен. Все вокруг сборной должно быть более серьезным. Я далеко не женоненавистник. Просто считаю, что женщины должны поддерживать своих спутников, а не использовать их для пиара. Причем порой в очень гнусном виде. Нормальный, воспитанный человек никогда не покажет средний палец в адрес другой команды.

Шарашкина контора? С чего она взяла, что это выражение обращено к «Ростову»? Это странно для меня. Видимо, у нее какие-то сдвиги по Фрейду в голове. Я говорил, что это сборная России, а не шарашкина контора. При чем тут «Ростов»? Я не имел в виду «Ростов». Ни в коем случае! Можно сказать не шарашкина контора, а еще жестче. Просто есть такое выражение. Я не знаю, что подумала Карпина по этому поводу. Шарашкина контора — это неприличный жест в адрес «Сочи». Это опуститься ниже плинутса».