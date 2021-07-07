«Ты мой секис». Теннисистка Касаткина выложила фото в открытом купальнике из бассейна

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост у себя в Instagram.

24-летняя спортсменка выложила фотографию, на которой она стоит в бассейне в открытом купальнике.

«Ты мой секис, дорогой», — написала в комментарии к посту ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова.

6 июля стало известно, что Касаткина может пропустить Олимпийские игры в Токио.