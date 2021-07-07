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«Бомба». Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с высоким вырезом

07:25
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост у себя в Instagram.

26-летняя спортсменка выложила фотографию с отдыха в Монако в белом платье с высоким вырезом.

«Почему-то летом, время бежит как-то по-особенному быстро», — подписала публикацию Севастьянова.

«Бомба», — оценил фотографию один из подписчиков в комментариях.

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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Иван Торопцев все материалы автора

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