«Бомба». Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с высоким вырезом

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост у себя в Instagram.

26-летняя спортсменка выложила фотографию с отдыха в Монако в белом платье с высоким вырезом.

«Почему-то летом, время бежит как-то по-особенному быстро», — подписала публикацию Севастьянова.

«Бомба», — оценил фотографию один из подписчиков в комментариях.

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.