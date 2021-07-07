«Бомба». Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с высоким вырезом
07:25
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост у себя в Instagram.
26-летняя спортсменка выложила фотографию с отдыха в Монако в белом платье с высоким вырезом.
«Почему-то летом, время бежит как-то по-особенному быстро», — подписала публикацию Севастьянова.
«Бомба», — оценил фотографию один из подписчиков в комментариях.
Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю