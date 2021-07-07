Невеста Роналду Джорджина показала, как катается на гидроцикле: эстетика в купальнике

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в своем Instagram.

Девушка 36-летнего португальского футболиста показала подписчикам, как катается на гидроцикле в коричневом купальнике.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

Вместе со сборной Португалии Роналду дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда уступила Бельгии (0:1).