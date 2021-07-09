Самая красивая девушка ММА опубликовала романтичное фото

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию. Она сделала романтический снимок, лежа на диване.

«Сладкие мечты сделаны из этого...» — написала Ванзант.

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.

Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове».