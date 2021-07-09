Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Самая красивая девушка ММА опубликовала романтичное фото

06:53
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Теги:

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию. Она сделала романтический снимок, лежа на диване.

«Сладкие мечты сделаны из этого...» — написала Ванзант.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.

Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Президент РФС Дюков прокомментировал отставку Черчесова
Видео: как выглядит могила Меньшова после похорон
Комика объявили в Якутске персоной нон грата из-за шутки про якутянок
Врач назвал отличие ревакцинации от первичной прививки против COVID-19
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд