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«Каждый день фестиваль». Седокова и Тимма показали откровенное фото из Калифорнии

05:59
Анна Седокова. Фото Instagram
Анна Седокова. Фото Instagram
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Известная певица Анна Седокова опубликовала новую фотографию в Instagram. Она сделала во время отпуска в Калифорнии откровенный снимок со своим нынешним мужем, баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.

«Каждый день праздник, каждый фестиваль только с тобой, Янис. Ты моя семья, моя любовь и моя верность! С праздником всех нас. И пусть любовь всегда побеждает обстоятельства!» — написала Седокова.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Напомним, 8 июля в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. Он учрежден в 2008 году и приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака у православных верующих.

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Евгений Козинов все материалы автора

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