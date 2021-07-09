«Каждый день фестиваль». Седокова и Тимма показали откровенное фото из Калифорнии

Известная певица Анна Седокова опубликовала новую фотографию в Instagram. Она сделала во время отпуска в Калифорнии откровенный снимок со своим нынешним мужем, баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.

«Каждый день праздник, каждый фестиваль только с тобой, Янис. Ты моя семья, моя любовь и моя верность! С праздником всех нас. И пусть любовь всегда побеждает обстоятельства!» — написала Седокова.

Напомним, 8 июля в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. Он учрежден в 2008 году и приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака у православных верующих.