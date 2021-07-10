Самая красивая девушка ММА опубликовала откровенные фотографии для анонса боя

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию. Она сделала снимок в откровенном купальнике, чтобы напомнить про свой новый бой.

«Нравится вам это или нет, это лицо идет на войну 23 июля», — написала Ванзант.

23 июля состоится турнир BKFC 19, на котором Ванзанат проведет бой против Рэйчел Остович.

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.

Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года в турнире на «Бойцовском острове».