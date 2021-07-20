Российская фигуристка Скопцова показала фото в белом облегающем топике
10:37
Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, опубликовала новый пост в своем Instagram.
20-летняя спортсменка показала фото в белом облегающем топике.
«Великолепна», — отреагировал один из подписчиков Скопцовой.
«Модель», — написал в комментариях другой пользователь.
Скопцова и Алешин являются победителями чемпионата мира-2017/18 среди юниоров.
Читайте также
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю