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Российская фигуристка Скопцова показала фото в белом облегающем топике

10:37
Анастасия Скопцова. Фото Instagram
Анастасия Скопцова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, опубликовала новый пост в своем Instagram.

20-летняя спортсменка показала фото в белом облегающем топике.

«Великолепна», — отреагировал один из подписчиков Скопцовой.

«Модель», — написал в комментариях другой пользователь.

Скопцова и Алешин являются победителями чемпионата мира-2017/18 среди юниоров.

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