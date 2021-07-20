Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Барби». Гимнастка Севастьянова показала свой пресс в розовом купальнике

15:43
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.

26-летняя россиянка показала подписчикам фотографию в розовом купальнике, продемонстрировав свой пресс.

«Девочка Барби», — написала Севастьянова.

Ранее гимнастка выложила фото в пятнистом бикини.

Россиянка завершила профессиональную карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне (Англия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
Самая сексуальная спортсменка мира пакует чемоданы в Токио. Где на нее смотреть?
Гассиев прокомментировал поединок Усика против Джошуа
Звезду баскетбола уничтожают за отказ играть на Олимпиаде. Психологические проблемы оказались плохим оправданием
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
9
Офсайд