«Барби». Гимнастка Севастьянова показала свой пресс в розовом купальнике
15:43
Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.
26-летняя россиянка показала подписчикам фотографию в розовом купальнике, продемонстрировав свой пресс.
«Девочка Барби», — написала Севастьянова.
Ранее гимнастка выложила фото в пятнистом бикини.
Россиянка завершила профессиональную карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне (Англия).
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