«Русалочка прям». Фигуристка Медведева показала фото в белом купальнике

Двукратная серебряная призерка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Instagram. 21-летняя российская спортсменка показала фото в белом купальнике в Сочи в водоеме на фоне скал.

«Интересный, красивый и вкусный день», — написала Медведева.

«Жень, ну ты русалочка прям», — отреагировал один из подписчиков девушки.

Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).