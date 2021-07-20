«Русалочка прям». Фигуристка Медведева показала фото в белом купальнике
07:55
Двукратная серебряная призерка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Instagram. 21-летняя российская спортсменка показала фото в белом купальнике в Сочи в водоеме на фоне скал.
«Интересный, красивый и вкусный день», — написала Медведева.
«Жень, ну ты русалочка прям», — отреагировал один из подписчиков девушки.
Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).
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