Олимпийская чемпионка Севастьянова показала видео в открытом купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram показала видео в открытом купальнике.

«Купальный сезон открыт», — подписала снимок Севастьянова.

«Бедра как испанская гитара», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.

Ранее девушка поделилась с подписчиками снимком в белом обтягивающем платье.