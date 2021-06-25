Олимпийская чемпионка Севастьянова показала видео в открытом купальнике
09:37
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram показала видео в открытом купальнике.
«Купальный сезон открыт», — подписала снимок Севастьянова.
«Бедра как испанская гитара», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.
Ранее девушка поделилась с подписчиками снимком в белом обтягивающем платье.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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