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Олимпийская чемпионка Севастьянова показала видео в открытом купальнике

09:37
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram показала видео в открытом купальнике.

«Купальный сезон открыт», — подписала снимок Севастьянова.

«Бедра как испанская гитара», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.

Ранее девушка поделилась с подписчиками снимком в белом обтягивающем платье.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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