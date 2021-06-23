Девушка Роналду показала откровенное фото в экзотическом купальнике
19:20
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенное фото в экзотическом купальнике.
Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У 36-летнего португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.
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