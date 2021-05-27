Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в облегающем платье
14:03
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.
25-летняя спортсменка выложила снимок, на котором позирует в черном облегающем платье, подчеркивающем ее фигуру.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
Читайте также
Суперталант из Дагестана: бросил вызов Чимаеву, невероятен в грэпплинге, а в Америке начал как Хабиб
5
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю