Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в облегающем платье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.

25-летняя спортсменка выложила снимок, на котором позирует в черном облегающем платье, подчеркивающем ее фигуру.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.