Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Клишина опубликовала фото в черном спортивном топе

15:53
Дарья Клишина. Фото Instagram
Дарья Клишина. Фото Instagram
Теги:

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.

30-летняя спортсменка выложила фотографии в черном спортивном топе.

«Приятное ощущение завершенности дела, когда тренировка выполнена на все 100 процентов», — написала Клишина.

Ранее Клишина, которая с 2013 года живет и тренируется в США, заявила, что не выступит на чемпионате России в Чебоксарах с 23 по 27 июня.

Читайте также

Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Что будет, если есть черешню каждый день
«Пеле сказал: «Его отлучили от футбола, а он вернулся и стал лучшим». Истории про Эдуарда Стрельцова
Кроос заявил, что Рамос вернется в «Реал»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
3
Офсайд