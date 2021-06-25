Клишина опубликовала фото в черном спортивном топе
15:53
Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.
30-летняя спортсменка выложила фотографии в черном спортивном топе.
«Приятное ощущение завершенности дела, когда тренировка выполнена на все 100 процентов», — написала Клишина.
Ранее Клишина, которая с 2013 года живет и тренируется в США, заявила, что не выступит на чемпионате России в Чебоксарах с 23 по 27 июня.
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