Клишина опубликовала фото в черном спортивном топе

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.

30-летняя спортсменка выложила фотографии в черном спортивном топе.

«Приятное ощущение завершенности дела, когда тренировка выполнена на все 100 процентов», — написала Клишина.

Ранее Клишина, которая с 2013 года живет и тренируется в США, заявила, что не выступит на чемпионате России в Чебоксарах с 23 по 27 июня.