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«Огонь!» Подписчики в восторге от нового образа Туктамышевой

20:06
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в Instagram.

«Как говорила Элизабет Тейлор: «Налей себе напиток, нанеси помаду и соберись». Пожалуй, так и сделаю», — написала спортсменка.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Читатели ее страницы остались в восторге от увиденного. «Огонь!», «Красота», «Ах!», «Шик», «Прекрасна» — такие и подобные комментарии они оставили под записью.

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, бронзовый призер чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMSMDG7nixS/

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