«Огонь!» Подписчики в восторге от нового образа Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в Instagram.

«Как говорила Элизабет Тейлор: «Налей себе напиток, нанеси помаду и соберись». Пожалуй, так и сделаю», — написала спортсменка.

Читатели ее страницы остались в восторге от увиденного. «Огонь!», «Красота», «Ах!», «Шик», «Прекрасна» — такие и подобные комментарии они оставили под записью.

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, бронзовый призер чемпионата Европы.