«Огонь!» Подписчики в восторге от нового образа Туктамышевой
20:06
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в Instagram.
«Как говорила Элизабет Тейлор: «Налей себе напиток, нанеси помаду и соберись». Пожалуй, так и сделаю», — написала спортсменка.
Читатели ее страницы остались в восторге от увиденного. «Огонь!», «Красота», «Ах!», «Шик», «Прекрасна» — такие и подобные комментарии они оставили под записью.
24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, бронзовый призер чемпионата Европы.
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