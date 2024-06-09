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Сегодня, 16:13

Источник: «Зенит» интересуется форвардом «Милана» Йовичем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Милана» Луке Йовичу, утверждает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, «Зенит» и несколько клубов из Саудовской Аравии делали запросы по 26-летнему сербу, но пока без конкретики.

Также сообщается, что несколько недель назад «Милан» принял решение продлить контракт с нападающим, но он взял время на обдумывание, так как хочет максимально прояснить свою роль в проекте. Действующее соглашение истекает в конце июня.

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее Йович играл за «Фиорентину», «Айнтрахт», «Реал», «Бенфику», «Црвену Звезду» и кипрский «Аполлон».

Лука Йович
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Милан
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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