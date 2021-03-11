Бывшая гимнастка Солдатова опубликовала фото в эротическом черном белье

Бывшая гимнастка Александра Солдатова 11 марта на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

22-летняя спортсменка дала совет подписчикам, как радоваться жизни.

«Делайте то, что приносит вам удовольствие. Мне, например, доставляет удовольствие, когда я практически без сил падаю вечером после супер насыщенного дня. Разные проекты, мастер-классы, учеба, курсы, подруги, заскочить к кисуне, сделать домашку по английскому, поспорить с преподавателем ораторского, найти самый вкусный кофе и насладиться им в режиме телефона «не беспокоить», позаниматься верховой ездой, танцами, почитать одну из кучи книг, которые есть в списке и еще, и еще, и еще», — написала спортсменка.

22-летняя Александра Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.