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Серена Уильямс удивила подписчиков фото в черном обтягивающем наряде

09:58
Серена Уильямс. Фото Reuters
Серена Уильямс. Фото Reuters
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Теннисистка Серена Уильямс сделала новый пост в Instagram.

Американская спортсменка выложила свое фото в черном обтягивающем наряде.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

Подписчики Уильямс были поражены новым постом Уильямс.

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