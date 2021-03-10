Серена Уильямс удивила подписчиков фото в черном обтягивающем наряде

Теннисистка Серена Уильямс сделала новый пост в Instagram.

Американская спортсменка выложила свое фото в черном обтягивающем наряде.

Подписчики Уильямс были поражены новым постом Уильямс.

Ogunfo1: «Красавица, королева!»

Gustavo_oziel: «Ошеломительно!»

Hootieyouluv: «Прямо как женщина-кошка»

Shadesoftorie: «Мы не были к такому готовы»

Julybaby19: «Шикарный вид»