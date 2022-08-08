Лопырева продемонстрировала идеальную фигуру в маленьком черном купальнике
Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.
Лопырева показала снимки, на которых она позирует в черном купальнике и черной кепке.
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Ранее Лопырева выложила фото в красном купальнике, показав свою пышную грудь.
В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
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