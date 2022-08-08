Бывшая жена Нобоа опубликовала фото в топе с очень глубоким вырезом
Бывшая жена полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа Ольга Нобоа-Романова опубликовала новое фото в своих соцсетях. Девушка показала снимок, на котором она изображена в черном обтягивающем топе с глубоким вырезом и лосинах.
«Проверка связи», — подписала пост Ольга.
Ольга Нобоа-Романова.
Фото Соцсети
Подписчики Нобоа-Романовой отреагировали на ее снимок:
«Ого! Смело, но смотрится отлично!»
«Интересно...»
«Хорошо выглядите, молодец».
В 2010 году у пары родился сын Кристофер Диего, в 2012 году сын Лукас. Кристиан и Ольга расстались в 2016 году, о чем стало известно только в 2018-м.
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