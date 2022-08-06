Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 19:42

Лопырева выложила фото в красном купальнике, показав свою пышную грудь

Читать «СЭ» в
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
1/2

Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

Девушка сфотографировалась в красном купальнике на отдыхе.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети

Ранее Лопырева выложила снимок в черно-белой мини-юбке и коротком топике.

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Виктория Лопырева
7
1
Читайте также
«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Ромб, Соболев и попытка самоубийства. Пять причин мощного старта «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывшая жена Кокорина показала фото в малюсеньком бикини с упругим бюстом

Медведева снялась в необычной фотосессии в белом парике
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости