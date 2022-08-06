Лопырева выложила фото в красном купальнике, показав свою пышную грудь

Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

Девушка сфотографировалась в красном купальнике на отдыхе.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети

Ранее Лопырева выложила снимок в черно-белой мини-юбке и коротком топике.

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.