Журналистка, которую просили показать грудь, сделала шпагат в стиле Солдатовой

Итальянская журналистка Дилетта Леотта в соцсетях опубликовала новое видео. В ролике девушка показывает свою растяжку.

Ранее итальянка ярко станцевала на концерте Джанни Моранди.

Осенью 2019 года болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.

30-летняя журналистка работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии. Леотта также является ведущей на радио 105 Take Away.