Гимнастка Солдатова выложила фото с красивыми губами
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram.
23-летняя российская спортсменка выложила фото из автомобиля с подписью: «На съемку. Самое время отвлечься».
Александра Солдатова.
Фото Instagram
Ранее подписчики восхитились фото Солдатовой в обтягивающем красном платье.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры.
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