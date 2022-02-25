Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 22:40

Гимнастка Солдатова выложила фото с красивыми губами

Александра Солдатова.
Фото Instagram

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram.

23-летняя российская спортсменка выложила фото из автомобиля с подписью: «На съемку. Самое время отвлечься».

Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова.
Фото Instagram

Ранее подписчики восхитились фото Солдатовой в обтягивающем красном платье.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры.

Александра Солдатова
4
1
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Армейцы сожгли трибуну, а Ребров извинялся вместо тренера: поражение «Спартака» в первом дерби с ЦСКА на «Открытие арене»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова вспомнила о золоте ОИ и поздравила мужчин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости