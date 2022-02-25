Гимнастка Солдатова выложила фото с красивыми губами

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram.

23-летняя российская спортсменка выложила фото из автомобиля с подписью: «На съемку. Самое время отвлечься».

Александра Солдатова. Фото Instagram

Ранее подписчики восхитились фото Солдатовой в обтягивающем красном платье.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры.