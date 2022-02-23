Загитова вспомнила о золоте ОИ и поздравила мужчин

Известная российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что для нее 23 февраля ассоциируется с двумя знаковыми событиями.

«В сегодняшний день поместилось целых два праздника.

Для начала всех мужчин и отдельно моего папу хочу поздравить с Днем Защитника Отечества! Желаю вам оптимизма, душевного равновесия и мира над головой.

И конечно, 23 февраля является важной датой лично для меня. Ровно 4 года назад я получила золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане! Оказывается, прошло так много времени, а я помню то выступление в таких мелочах, как будто оно было только вчера.

Всем огромное спасибо за поздравления! Так мило, что вы помните", — написала Загитова в Instagram.