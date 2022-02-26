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Сегодня, 18:52

Гимнастка Севастьянова показала фотографию в красном купальнике

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Каролина Севастьянова.
Фото Instagram

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте. 26-летняя спортсменка показала подписчикам снимок в красном купальнике на пляже.

«Летняя энергетика», — подписала фото Севастьянова.

Севастьянова является олимпийской чемпионкой-2012 по художественной гимнастике. На Играх в Лондоне она завоевала золото в групповом многоборье. После Олимпиады-2012 спортсменка завершила карьеру.

Россиянка также является двукратной чемпионкой Европы.

Каролина Севастьянова
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