Гимнастка Севастьянова показала фотографию в красном купальнике

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте. 26-летняя спортсменка показала подписчикам снимок в красном купальнике на пляже.

«Летняя энергетика», — подписала фото Севастьянова.

Севастьянова является олимпийской чемпионкой-2012 по художественной гимнастике. На Играх в Лондоне она завоевала золото в групповом многоборье. После Олимпиады-2012 спортсменка завершила карьеру.

Россиянка также является двукратной чемпионкой Европы.